So hätte Kanzler doch Einblick in die Gas-Verträge

In den Bemühungen, sich weiter von russischem Gas unabhängig zu machen, benötigt die Bundesregierung Einblick in die an sich geheimen Verträge der OMV mit der russischen Gazprom. Doch man habe schlicht keinen Einblick, betonte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) noch im Februar. Eine Recherche zeigt nun aber, wie er trotzdem Zugriff darauf hätte.