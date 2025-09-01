Öffi-Tickets in Wien werden empfindlich teurer

Damit liege die Anpassung deutlich unter der kumulierten Inflation der vergangenen 13 Jahre, die bei rund 37 Prozent liegt, heißt es. Wien orientiere sich an der Erhöhung des Klimatickets auf Bundesebene, das _ am 1. Jänner 2026 – seit der Einführung 2021 in knapp über vier Jahren um 27,85 % erhöht worden sein wird, heißt es.