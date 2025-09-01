Kuhherde trampelt Wanderer nieder: Mann tot

Tragödie in der Steiermark: Ein Wiener (85) und seine 82-jährige Frau wurden am Sonntag bei einer Wanderung nahe Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde attackiert. Beide wurden schwer verletzt, der 85-Jährige erlag am Weg in den Not-OP seinen Verletzungen. Ihr Hund dürfte das Ziel der Attacke gewesen sein.
Am Sonntagnachmittag hatte das pensionierte Ehepaar aus Wien mit dessen Hund eine Wanderung im steirischen Bezirk Liezen unternommen. Sie waren gerade auf einem Forstweg von der Türlwandhütte in Richtung Austriahütte unterwegs, als sie auf eine Kuhherde stießen. Besonders heikel: Mutterkühe und ihre Kälber grasten auf der Alm.
Muttertier und Kälber
Sie visierten den Hund der Wanderer an und stürmten auf diesen los. Auch die beiden Pensionisten wurden von der Kuhherde attackiert und niedergetrampelt. Zufällig anwesende Wanderer sowie die Hüttenbetreiber leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die Senioren erlitten schwere Verletzungen.
Im Krankenhaus verstorben
Der 85-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber C14 ins Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum nach Salzburg geflogen. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen noch auf dem Weg zu einer Notoperation. Die 82-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber C17 ins UKH Salzburg geflogen. Sie befindet sich aktuellen Informationen zufolge nicht in Lebensgefahr.
Obduktion angeordnet
Die Staatsanwaltschaft Leoben hat eine Obduktion des Opfers angeordnet. Diese soll klären, ob die bei der Kuhattacke erlittenen Verletzungen ursächlich für den Tod des bergerfahrenen Mannes waren. Der Hund – laut Polizei ein Mischling – wurde leicht verletzt. Er ergriff während der Kuhattacke die Flucht in Richtung Türlwandhütte und konnte bereits an Angehörige des Pensionistenpaares übergeben werden.
