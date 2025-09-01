Kuhherde trampelt Wanderer nieder: Mann tot

Obduktion angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Leoben hat eine Obduktion des Opfers angeordnet. Diese soll klären, ob die bei der Kuhattacke erlittenen Verletzungen ursächlich für den Tod des bergerfahrenen Mannes waren. Der Hund – laut Polizei ein Mischling – wurde leicht verletzt. Er ergriff während der Kuhattacke die Flucht in Richtung Türlwandhütte und konnte bereits an Angehörige des Pensionistenpaares übergeben werden.