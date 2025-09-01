Red Bull Salzburg braucht frisches Blut

Auf den Rängen der Bullen-Arena war zu hören, dass ihn Salzburg-Fans gerne in den eigenen Reihen sehen würden. Doch während die Anhänger von Seidl träumen, beschäftigen sich die Bullen-Bosse mit anderen Namen. Lucas Gourna-Douath soll von der Gehaltsliste. Er selbst träumt von einer Topliga, die 13 Millionen Euro Ablöse (plus Boni), die Salzburg 2022 an St.-Etienne zahlte, wird aber wohl kein Klub überweisen. Finanzielle Abstriche sind unvermeidbar.