ÖFB-Legionär wechselt wohl zu Traditionsverein
„Ciao und Grüezi“
ÖFB-Legionär Flavius Daniliuc ist auf der Suche nach einem neuen Verein wohl in der Schweiz fündig geworden. Wie italienische Medien berichten, hat sich der Österreicher bereits aus Italien verabschiedet, um beim FC Basel seinen Medizincheck zu absolvieren.
Nachdem sein Stammverein Salernitana in die Serie C abgestiegen ist und seine Leihe bei Hellas Verona zu Ende gegangen ist, war Daniliuc auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Fündig geworden ist der 24-Jährige dabei in der Schweiz.
Heute sollen in Basel die letzten Details geklärt und der Medizincheck absolviert werden, berichten italienische Medien. Der Innenverteidiger soll demnach einen Vertrag bis 2028 unterschreiben – inklusive Option auf ein weiteres Jahr.
