Messerattacke nach Streit: Mann (37) festgenommen

Motiv vermutlich Geldschulden

Zuvor hatte das spätere Opfer seinem Freund das Motorrad ausgeliehen. Als der 37-Jährige es zurückbrachte, kam es zu einem Streit zwischen dem Syrer und seinem 29-jährigen Freund – es dürfte sich um Geldschulden handeln. Daraufhin soll der 37-Jährige ein Messer gezückt und zugestochen haben.