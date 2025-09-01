Messerattacke nach Streit: Mann (37) festgenommen

Ein 37-jähriger Syrer soll einem Freund am Samstagabend in Wien-Favoriten mit einem Messer in den Unterschenkel gestochen und geflüchtet sein. Grund für die Auseinandersetzung war offenbar ein Streit um ein geliehenes Motorrad. Lange dauerte die Flucht des Mannes jedoch nicht.
Nicht einmal einen ganzen Tag dauerte die Flucht des Tatverdächtigen. Bereits Sonntagfrüh standen Polizeibeamte vor seiner Wohnungstür in Wien und konnten den 37-Jährigen festnehmen.
Motiv vermutlich Geldschulden
Zuvor hatte das spätere Opfer seinem Freund das Motorrad ausgeliehen. Als der 37-Jährige es zurückbrachte, kam es zu einem Streit zwischen dem Syrer und seinem 29-jährigen Freund – es dürfte sich um Geldschulden handeln. Daraufhin soll der 37-Jährige ein Messer gezückt und zugestochen haben.
Tatwaffe unauffindbar
Der Syrer zeigte sich bei der Befragung durch die Polizisten zu dem Vorfall geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Bisher konnte die Tatwaffe – mutmaßlich ein Messer – nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt weiter zu dem Vorfall.
