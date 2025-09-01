Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geldschulden als Motiv

Messerattacke nach Streit: Mann (37) festgenommen

Wien
01.09.2025 11:01
Der 37-Jährige konnte nach einer Messerattacke am Sonntag festgenommen werden.
Der 37-Jährige konnte nach einer Messerattacke am Sonntag festgenommen werden.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Ein 37-jähriger Syrer soll einem Freund am Samstagabend in Wien-Favoriten mit einem Messer in den Unterschenkel gestochen und geflüchtet sein. Grund für die Auseinandersetzung war offenbar ein Streit um ein geliehenes Motorrad. Lange dauerte die Flucht des Mannes jedoch nicht.

0 Kommentare

Nicht einmal einen ganzen Tag dauerte die Flucht des Tatverdächtigen. Bereits Sonntagfrüh standen Polizeibeamte vor seiner Wohnungstür in Wien und konnten den 37-Jährigen festnehmen.

Motiv vermutlich Geldschulden
Zuvor hatte das spätere Opfer seinem Freund das Motorrad ausgeliehen. Als der 37-Jährige es zurückbrachte, kam es zu einem Streit zwischen dem Syrer und seinem 29-jährigen Freund – es dürfte sich um Geldschulden handeln. Daraufhin soll der 37-Jährige ein Messer gezückt und zugestochen haben.

Lesen Sie auch:
Der 37-Jährige wird aktuell von der Polizei gesucht.
Drama in Favoriten
Mann sticht auf Freund im Streit um Motorrad ein
31.08.2025

Tatwaffe unauffindbar
Der Syrer zeigte sich bei der Befragung durch die Polizisten zu dem Vorfall geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Bisher konnte die Tatwaffe – mutmaßlich ein Messer – nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt weiter zu dem Vorfall.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
14° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
15° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
14° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
13° / 27°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
181.773 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
155.470 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
127.717 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2306 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1759 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1563 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Wien
Geldschulden als Motiv
Messerattacke nach Streit: Mann (37) festgenommen
Attacke in Ramsau
Kuhherde trampelt Wanderer nieder: Mann tot
Jetzt mitmachen
VIP-Pässe für das Vienna Coffee Festival gewinnen
Krone Plus Logo
In Gemeindebau
Über Nacht plötzlich 400 Euro mehr Miete pro Monat
WEGA rückt an
Polizei stoppt Frau mit Leiter und zwei Messern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf