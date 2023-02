Ex-OMV-Chef: Regierung müsste Bescheid wissen

„Man muss Problem in die Augen schauen“

Der frühere OMV-Chef Roiss sieht die Regierung in der Pflicht: „Man muss dem Problem in die Augen schauen“. Es gebe Gas aus Norwegen, LNG-Möglichkeiten über Rotterdam und Italien sowie Eigengas. Die Regierung müsse aber beginnen, dem Problem in die Augen zu schauen und nach Lösungen zu suchen. Aber dies dürfte wesentlich mehr Geld kosten, als zu behaupten, man kenne die Verträge nicht, so Roiss.