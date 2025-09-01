Die hottesten Looks der Filmfestspiele in Venedig

Das Wochenende in Venedig war heiß – und das lag nicht nur an den spätsommerlichen Temperaturen. Denn Stars wie Suki Waterhouse, Shailene Woodley oder Rosie Huntington-Whiteley zeigten sich in atemberaubenden Looks bei den Filmfestspielen am Lido.
DEN Hingucker-Look des Wochenendes lieferte aber eindeutig Paris Jackson bei der Premiere des Films „Frankenstein“, in dem auch die Austro-Stars Christoph Waltz und Felix Kammerer zu sehen sind. Die Tochter des „King of Rock‘n‘Roll“ schritt nämlich in einem schwarzen Lederdress mit Federnkragen über den Red Carpet.
Jackson ließ Tattoos blitzen
Besonderes Highlight des Kleides war aber das extratiefe Dekolleté, das den Blick auf Jacksons Tattoos freilegte. Schwarze Lederhandschuhe sowie funkelnder Schmuck verliehen dem Look zusätzlichen Glamour.
Konkurrenz bekam die 27-Jährige an diesem Abend allerdings von Rosie Huntington-Whiteley, die ihren weißen Glitzer-Glamour-Look mit einer opulenten Federboa kombinierte. Der asymmetrische Schnitt des Kleides ließ zudem einen Blick auf den durchtrainierten Bauch der Model-Schönheit zu.
Schauspielerin Leslie Bibb verzauberte am Lido hingegen in einem semitransparenten, schulterfreien Glitzerkleid – und einem strahlenden Lächeln!
Woodley zeigte viel Haut
Für jede Menge Sexappeal sorgte auch Shailene Woodley. Bei der Premiere von „The Last Viking“ setzte die Schauspielerin nämlich nicht nur auf Glitzer, sondern auch auf ein Hammer-Dekolleté und einen aufregenden Beinschlitz. Einfach nur wow!
Kollegin Mia Goth setzte hingegen auf schlichte Eleganz und einen zarten Seidenstoff, der tiefe Einblicke gewährte.
Model mit zwei Wow-Looks
Mit gleich zwei Wow-Looks sorgte Model Iris Mittenaere in Venedig für Aufsehen. Bei der Premiere des Films „Father Mother Sister Brother“ erschien die schöne Französin in einer transparenten, schwarzen Robe mit extralanger Schleppe, unter dem sie ihren BH hervorblitzen ließ.
Und am Pier des „Grand Hotel Excelsior“ am Lido sorgte sie in einem himmelblauen Slipdress mit Spitzendetails für ein wahres Blitzlichtgewitter.
Dass auch Suki Waterhouse an diesem Wochenende ein begehrtes Fotomotiv war, ist nur verständlich. Die Freundin von Ex-„Twilight“-Star Robert Pattinson glitzerte nämlich im goldenen Pailletten-Look mit den sanften Wellen von Venedigs Lagune um die Wette.
Oben „ohne“ am Lido
Alicia Silverstone kam in einem grünen Dress und ohne BH und sorgte mit diesem Look ebenso für Aufsehen wie Schauspiel-Kollegin Indya Moore, die ebenfalls oben „ohne“ vor die wartenden Fotografen trat.
Und Amanda Seyfried setzte in einem Ensemble in Hellrosa ihre langen Beine in Szene.
Royaler Glamour
In zarten Chiffon-Looks sorgten Prinzessin Dianas Nichten Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer für royalen Glamour am roten Teppich am Lido. Die Zwillingsschwestern beehrten die Premiere des Films „After the Hunt“.
Am roten Premieren-Teppich von „Father Mother Sister Brother“ sorgte die spanische Schauspielerin Rocio Munoz Morales für einen wahren Wow-Moment. Und nicht zuletzt zogen die Models Isabeli Fontana und Sofia Resing am Lido alle Blicke auf sich!
Insgesamt 21 Filme rittern bis 6. September um den begehrten Goldenen Löwen bei den 82. Filmfestspielen Venedig.
