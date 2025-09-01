Venedig: Ronaldo-Verlobte funkelt alle an die Wand

Was für ein Auftritt! Cristiano Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez (31) hat bei den Filmfestspielen in Venedig mal wieder alle Blicke auf sich gezogen – und das lag nicht nur an ihren atemberaubenden Kleidern.
Schon am Flughafen begann das Blitzlicht-Gewitter: Mit einem strahlenden Lächeln und noch strahlenderem Diamanten winkte Georgina, Hermes-Tasche in der Hand, in die Kameras – natürlich so, dass der riesige Klunker perfekt zur Geltung kam. 3 Millionen Dollar soll der Verlobungsring wert sein – 30 Karat purer Luxus am Finger!
Vor dem Hotel dann das nächste Kapitel ihres Glamour-Märchens: Outfit gewechselt, High Heels an, und wieder – zack! – den Ring in Position gebracht, als sie Richtung Wassertaxi stolzierte. Zufall? Wohl kaum.
Doch der Höhepunkt kam am Abend: Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele ließ Georgina die Fotografen endgültig durchdrehen. In einem engen schwarzen Spitzenkleid, das ihre Traumfigur perfekt in Szene setzte, hob sie demonstrativ die Hand – und der XXL-Diamant blitzte heller als die Kameras.
Hier gibt‘s noch mehr Bilder der venezianischen Ring-Show:
Georgina und Ronaldo (40) haben sich erst vor wenigen Wochen verlobt – und seitdem ist die Welt um ein echtes Glamour-Paar reicher. Hollywood? Zu langweilig. Venedig? Der perfekte Laufsteg für die neue Queen of Bling.
