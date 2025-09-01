Vorteilswelt
3-Millionen-$-Ring!

Venedig: Ronaldo-Verlobte funkelt alle an die Wand

Society International
01.09.2025 09:46
Mehr Glitzer geht wohl kaum! Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez hat in Venedig mit ihrem ...
Mehr Glitzer geht wohl kaum! Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez hat in Venedig mit ihrem Schmuck wohl alle geflasht!(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Was für ein Auftritt! Cristiano Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez (31) hat bei den Filmfestspielen in Venedig mal wieder alle Blicke auf sich gezogen – und das lag nicht nur an ihren atemberaubenden Kleidern. 

0 Kommentare

Schon am Flughafen begann das Blitzlicht-Gewitter: Mit einem strahlenden Lächeln und noch strahlenderem Diamanten winkte Georgina, Hermes-Tasche in der Hand, in die Kameras – natürlich so, dass der riesige Klunker perfekt zur Geltung kam. 3 Millionen Dollar soll der Verlobungsring wert sein – 30 Karat purer Luxus am Finger!

Vor dem Hotel dann das nächste Kapitel ihres Glamour-Märchens: Outfit gewechselt, High Heels an, und wieder – zack! – den Ring in Position gebracht, als sie Richtung Wassertaxi stolzierte. Zufall? Wohl kaum.

Der Verlobungsring am Finger von Georgina Rodríguez ist mit einem Diamanten im Ovalschliff mit ...
Der Verlobungsring am Finger von Georgina Rodríguez ist mit einem Diamanten im Ovalschliff mit einem Gewicht bis zu 30 Karat besetzt und soll ein Vermögen gekostet haben!(Bild: Simone Comi / PA / picturedesk.com)

Doch der Höhepunkt kam am Abend: Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele ließ Georgina die Fotografen endgültig durchdrehen. In einem engen schwarzen Spitzenkleid, das ihre Traumfigur perfekt in Szene setzte, hob sie demonstrativ die Hand – und der XXL-Diamant blitzte heller als die Kameras.

Alle Blicke hierher! Queen of Bling Georgina zeigt voller Stolz ihren Verlobungsring.
Alle Blicke hierher! Queen of Bling Georgina zeigt voller Stolz ihren Verlobungsring.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Hier gibt‘s noch mehr Bilder der venezianischen Ring-Show: 

Georgina auf dem Red Carpet.
Georgina auf dem Red Carpet.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Die Influencerin trägt viel Schmuck.
Die Influencerin trägt viel Schmuck.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Das wichtigste Schmuckstück ist aber ihr Mega-Ring!
Das wichtigste Schmuckstück ist aber ihr Mega-Ring!(Bild: AP/Alessandra Tarantino)
Georgina hebt die Hand – und alle Kameras drehen durch.
Georgina hebt die Hand – und alle Kameras drehen durch.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Sie selbst und die Welt können öffenbar nicht genug von dem Stein bekommen!
Sie selbst und die Welt können öffenbar nicht genug von dem Stein bekommen!(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Georgina und Ronaldo (40) haben sich erst vor wenigen Wochen verlobt – und seitdem ist die Welt um ein echtes Glamour-Paar reicher. Hollywood? Zu langweilig. Venedig? Der perfekte Laufsteg für die neue Queen of Bling.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
