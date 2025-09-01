Neuer Verstappen-Kollege? „Ich mag ihn nicht!“

Auch Verstappen scherzt

„Offen gestanden ist es als Rookie mit diesen Autos nicht einfach. Dass er hier auf dem Podium steht, hat er absolut verdient. Isack bringt den Job zu Ende – und das ist einfach fantastisch zu sehen“, gibt es auch viel Lob von Verstappen. Und wie würde er es finden, wenn Hadjar nächste Saison mit ihm bei Red Bull fährt? „Schrecklich“, sagt Verstappen. Nachsatz: „Ich mache nur Spaß!“