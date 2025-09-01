Vorteilswelt
Formel-1-Sensation

Neuer Verstappen-Kollege? „Ich mag ihn nicht!“

Formel 1
01.09.2025 10:12
Fahren Max Verstappen (li.) und Isack Hadjar (re.) bald schon gemeinsam bei Red Bull?
Fahren Max Verstappen (li.) und Isack Hadjar (re.) bald schon gemeinsam bei Red Bull?(Bild: AP/Peter Dejong)

Racing-Bulls-Rookie Isack Hadjar hat am Sonntag in Zandvoort für eine Sensation gesorgt. Gibt der 20-Jährige schon bald an der Seite von Weltmeister Max Verstappen bei Red Bull Gas? „Ich möchte nicht neben Max fahren. Ich mag ihn nicht“, sagt der Franzose mit einem Grinsen und einem Augenzwinkern.

0 Kommentare

Beim Grand Prix der Niederlande wurde Hadjar sensationell Dritter und schaffte es erstmals aufs Podium. „Es fühlt sich ein bisschen unwirklich an. Das war immer mein Ziel, als ich ein Kind war“, jubelt der Rookie.

Isack Hadjar jubelt gemeinsam mit seinem Team
Isack Hadjar jubelt gemeinsam mit seinem Team(Bild: EPA/SANDER KONING)

Kein Wunder, dass der Jungspund bereits ein großes Thema bei Red Bull ist. Der Platz an der Seite von Weltmeister Verstappen dürfte 2026 wieder frei werden, weil der Japaner Yuki Tsunoda nicht überzeugt. Hadjar vom Schwesterteam Racing Bulls scheint aktuell der logische Nachfolger zu sein.

Auch Verstappen scherzt
„Offen gestanden ist es als Rookie mit diesen Autos nicht einfach. Dass er hier auf dem Podium steht, hat er absolut verdient. Isack bringt den Job zu Ende – und das ist einfach fantastisch zu sehen“, gibt es auch viel Lob von Verstappen. Und wie würde er es finden, wenn Hadjar nächste Saison mit ihm bei Red Bull fährt? „Schrecklich“, sagt Verstappen. Nachsatz: „Ich mache nur Spaß!“

