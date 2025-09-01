Autozuliefererindustrie in Europa unter Druck

Europa besonders betroffen

Die zwei größten europäischen Automobilhersteller büßten der Analyse zufolge seit 2019 bis zu 30 Prozent ihres Produktionsvolumens ein – das entspricht in Summe etwa 4,3 Mio. Fahrzeuge. Diese Absatzschwäche schlägt sich naturgemäß in der europäischen Zulieferindustrie nieder. Zwar konnten die 100 größten Zulieferer weltweit ihre Umsätze um 1,2 Prozent steigern, allerdings hauptsächlich aufgrund chinesischer Anbieter. Die europäischen Zulieferer verloren schrittweise in den vergangenen 20 Jahren an Bedeutung am Weltmarkt: Betrug der Anteil 2005 noch 16 Prozent, waren es zehn Jahre später nur mehr 14 Prozent. Aktuell liegt er bei 13 Prozent.