Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konkurrenz aus China

Autozuliefererindustrie in Europa unter Druck

Wirtschaft
01.09.2025 10:26
(Bild: vizualni - stock.adobe.com)

Die Krise der Automobilbranche in Europa setzt zwangsläufig auch der für Österreich so wichtigen Zulieferindustrie zu. Eine am Montag veröffentlichte Studie der Unternehmensberatung PwC Strategy& zeigt: Der Markt wird nicht signifikant größer, aber immer mehr Zulieferer wollen daran teilhaben, vor allem aus China. 

0 Kommentare

Laut Studie lag der Weltmarktanteil europäischer Zulieferer 2024 bei 13 Prozent auf einem historischen Tief, während China es aus dem Stand auf 12 Prozent schaffte.

  Die Automobilbranche steht aufgrund der schwächelnden Weltwirtschaft bekanntermaßen unter Druck. Der Umsatz der zehn größten Automobilhersteller der Welt blieb laut der Studie im vergangenen Jahr mit rund 1,8 Bio. Euro nahezu unverändert – unter Berücksichtigung der Inflation und gestiegener Produktionskosten ging er sogar um 0,6 Prozent zurück.

Europa besonders betroffen
Die zwei größten europäischen Automobilhersteller büßten der Analyse zufolge seit 2019 bis zu 30 Prozent ihres Produktionsvolumens ein – das entspricht in Summe etwa 4,3 Mio. Fahrzeuge. Diese Absatzschwäche schlägt sich naturgemäß in der europäischen Zulieferindustrie nieder. Zwar konnten die 100 größten Zulieferer weltweit ihre Umsätze um 1,2 Prozent steigern, allerdings hauptsächlich aufgrund chinesischer Anbieter. Die europäischen Zulieferer verloren schrittweise in den vergangenen 20 Jahren an Bedeutung am Weltmarkt: Betrug der Anteil 2005 noch 16 Prozent, waren es zehn Jahre später nur mehr 14 Prozent. Aktuell liegt er bei 13 Prozent.

Lesen Sie auch:
Pollmann konzentriert die Produktion in Österreich wieder an seinem Hauptstandort in Karlstein ...
Pollmann International
Autozulieferer sperrt fast neues Werk wieder zu
04.04.2025
Wichtiger Exportmarkt
US-Zölle: Heimische Autozulieferer in Schockstarre
03.04.2025

Schneller und strategisch besser aufgestellt
Chinesische Zulieferer seien nicht nur schneller, sondern unter anderem durch Investitionen in Zukunftstechnologien wie Batterien, Software und Fahrzeugelektronik strategisch besser aufgestellt, heißt es in der Aussendung von PwC. In Schlüsseltechnologien wie Batterie und Software hätten chinesische Hersteller teils einen Preis- und Technologievorsprung von bis zu 50 Prozent gegenüber westlichen Wettbewerbern. Europäische Zulieferer müssten „gezielt auf technologische Zukunftsfelder setzen, statt Bestehendes zu verbessern“, rät die Studie. Gefragt seien zudem „schnellere Entscheidungen, schlankere Abläufe und neue Modelle der Zusammenarbeit, etwa mit Blick auf die Belegschaft“, heißt es weiter.

Enorme Herausforderungen
„Die europäische Zulieferindustrie, vor allem in Österreich und Deutschland, steht vor enormen Herausforderungen. Aber sie ist nicht zum ersten Mal in einer solchen Lage“, erklärt Studienautor Henning Rennert. In den 1990er-Jahren drängten südkoreanische Wettbewerber auf den Weltmarkt, so Rennert. Durch das Neudenken von Arbeitsteilung in der Industrie hätten damals viele Zulieferer in Europa „zurück zu Stärke“ gefunden, gibt sich Rennert auch optimistisch für die Zukunft.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
181.773 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
155.470 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
127.717 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2306 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1759 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1563 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Wirtschaft
Keine Wohlstandsbremse
Über 90% der offenen Stellen sind Vollzeitjobs
Konkurrenz aus China
Autozuliefererindustrie in Europa unter Druck
„Keine Trendumkehr“
367.120 ohne Job: Lage am Arbeitsmarkt weiter trüb
„Mogelpackungen“
Deutsche Verbraucherschützer gehen gegen Milka vor
„Krone“-Kommentar
Sparzwang mit Ansage – und dann das Lieblingslied
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf