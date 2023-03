Kickl und Orban fordern Ukraine-Friedensgespräche

Orban: Ungarn ist Opfer des Krieges

Ungarn, das an die Ukraine grenzt, versucht sich so weit wie möglich aus dem Ukraine-Krieg herauszuhalten. Sein Land befände sich unter den Opfern des Krieges, weil Hunderte von Angehörigen der ungarischen Minderheit in der Ukraine sterben würden. Das müssten Brüssel, Kiew und auch Washington anerkennen, hatte Orban erst vor wenigen Wochen betont. Immer wieder wird auch seitens der Regierung in Budapest beklagt, dass die Rechte der ungarischsprachigen Minderheit in der Ukraine grob verletzt würden - nicht erst seit dem Ausbruch des Krieges gegen Russland.