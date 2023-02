Kaum Distanz: Freiheitliche in der Russland-Ecke

Infolge des Krieges ist allerdings das Gegenteil passiert. Mit der ständigen Kritik an Russland-Sanktionen und der Unterstützung der Regierung für die Ukraine hat Kickl sich selbst und die Partei endgültig in die Ecke der Russland-Freunde manövriert. Die FPÖ hat seit Kriegsbeginn 30 prorussische Anträge im Parlament eingebracht. Dabei war Kickl nie Teil der Russland-Freunde in der FPÖ.