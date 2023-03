Russland verlor 5 Mal mehr Soldaten als Ukraine

Enorm blutiger Krieg

Der Krieg in der Ukraine gilt als enorm blutig. So berichtete „Der Spiegel“ im Jänner, dass die ukrainische Armee laut deutschen Geheimdiensten jeden Tag eine dreistellige Zahl von Soldaten im Kampf um die Stadt verliere. CNN zufolge haben ukrainische Beamte mehrmals betont, dass die ukrainische Seite der russischen während der Kämpfe um Bachmut erheblichen Schaden zufüge. Auch sei eine große Anzahl an Fahrzeugen zerstört worden.