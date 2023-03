„Kampf um gleiche Rechte ist lange nicht beendet“

Ein Anruf bei Kreisky

Zugleich zeigt sie auf, wie sich die Geschlechterverhältnisse in der Zweiten Republik verändert haben. Im Rampenlicht stehen Originalobjekte, etwa ein Reisepass, der erstmals in Österreich amtlich festhielt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Erzählt wird auch von Edith Traub (1931-2014), die Bruno Kreisky anrief, um ihm zu sagen, dass sie arbeiten wolle, aber ihr Mann erlaube es nicht. Nach weiteren Protesten wurden endlich Gesetze beschlossen, die Ehepartner als gleichwertig definieren. „Diese Geschichten machen Mut und zeigen, dass sich persönlicher Einsatz lohnt“, so Sommer.



Ebenfalls noch im Nordico bis 25. Mai zu sehen ist übrigens die Ausstellung „What the Fem? Feministische Perspektiven 1950 bis heute“.