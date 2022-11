Stinkefinger und Vulva-Wand bei Feminismus-Schau

Weitere provokante Sujets wie „Sugar Mami“ von Coco Wasabi - eine Collage, auf der sich Frida Kahlo im Anzug in den Schritt greift - oder Julia Bugrams Stinkefinger in „Alles was du sehen willstII“ sollen laut Kreslehner den Begriff Feminismus mit einer Leichtigkeit interpretieren. Das Unbequeme am Feminismus bleibt ihm natürlich trotzdem immanent, und so weist die Präsentation auch auf den langen Kampf um Gleichberechtigung hin und darauf, was immer noch nicht erreicht wurde. Nicht fehlen dürfen klarerweise auch Werke von Feminismus-Ikonen der Kunst wie Valie Export oder Jakob Lena Knebl.