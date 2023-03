Jetzt kommt Unterstützung für Salzburger Schulen

Dabei hatte die Direktorin sogar eine Interessentin an der Hand. Wallingers Wunschkandidatin hatte aber nur einen anderen Job und war nicht beim AMS gemeldet, wie von der Initiative für den Job verlangt. Nun gibt es ein glückliches Ende. Die AMS-Voraussetzung wurde gestrichen. Mit April fängt die ersehnte Sekretärin in Lehen an. Gleiches gilt für eine Verwaltungsstelle in Liefering. An der Volksschule Liefering 1 ist die Wunschkandidatin der Schule bereits seit 1. März im Einsatz.