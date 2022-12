Wunschkandidaten für offene Schulstellen abgelehnt

Sylvia Wallinger ist Direktorin von 540 Volksschulkindern. In ihrer Schule in Salzburg-Lehen starten gerade die Einschreibungen für das kommende Schuljahr. Das Telefon klingelt minütlich. Die Direktorin hebt zumeist selbst ab. Eine Verwaltungsassistentin, also eine Sekretärin, hat sie seit Ostern nicht mehr. Eine Neue ist nicht in Sicht.