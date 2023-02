Viele Anmeldungen für Volksschule Schwarzstraße

Ersatzstandort nicht ausgeschlossen

Eltern und Lehrer wollen das Aus für den Schulstandort mit allen Mitteln verhindern. Politik und Kirche, Erzdiözese sowie Stift Admont, haben aber die Zügel in der Hand. Eine wichtige Entscheidung soll es bereits in den kommenden Wochen geben. Ein Ersatzstandort in Salzburg scheint nicht mehr gänzlich ausgeschlossen zu sein.