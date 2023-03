Ukraines Präsident: Bachmut wird nicht aufgegeben

Die militärische Spitze der Ukraine will nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die seit Wochen heftig umkämpfte Stadt Bachmut im Osten des Landes nicht aufgeben. Er habe den Kommandanten der Einheiten in der Region und den Generalstabschef gefragt, wie dort weiter vorzugehen sei, sagte Selenskyj am Montag in seiner allabendlichen Video-Botschaft.