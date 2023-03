Wagner-Chef: Dann fällt Front auch auf der Krim

Erneut Munitionsnachschub gefordert

Am Sonntag forderte Prigoschin nach eigenen Angaben schriftlich bei der russischen Militärführung in der Ukraine - bei Generalstabschef Waleri Gerassimow selbst - Munitionsnachschub. Am Montag erklärte er mit Blick auf ausbleibende Munitionslieferungen: „Im Moment versuchen wir herauszufinden, was der Grund dafür ist: Ist es nur gewöhnliche Bürokratie oder ein Verrat?“