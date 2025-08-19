Salzburgs Nene ist bereits in Istanbul
Wechsel steht bevor
Jetzt könnte alles ganz schnell gehen. Die „Krone“ berichtete kürzlich bereits, dass Bulle Dorgeles Nene vor einem Abgang zu Fenerbahce steht. Nun tauchte ein Video des Maliers in der türkischen Millionen-Metropole auf.
Das Kapitel Dorgeles Nene bei Red Bull Salzburg ist wohl endgültig geschlossen. Der Malier steht kurz vor einem Wechsel zu Fenerbahce. In den sozialen Medien kursiert bereits ein Video von ihm in Istanbul.
Der Offensivspieler verließ den Flughafen der Millionenstadt am Bosporus mit Fenerbahce-Sportdirektor Devin Özek.
Salzburg darf sich auf einen Geldregen freuen, angeblich sollen bis zu 20 Millionen Euro in die Mozartstadt fließen.
Kommentare
