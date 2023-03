Die Menschenrechte stehen im Fokus

Sieben Tage spannendes Programm

An sieben Tagen gehen neben den Filmvorführungen auch Vorträge, Diskussionen und Ausstellungen über die Bühne. Das Thema wird in seiner ganzen Vielfalt beleuchtet. Zudem werden so Anregungen gegeben, was jeder und jede von uns für den Schutz von Menschenrechten tun kann. Um das Thema auch Jugendlichen näher zu bringen, werden separate Schulvorstellungen angeboten. „Das Festival soll Menschen zusammenbringen und Potenzial für Veränderungen beleuchten.“ Ziel der Kuratoren: „Immer mehr Menschen erreichen, die das Thema Menschenrechte und entsprechende Werte in die Welt hinaustragen.“