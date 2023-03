Aus und Schluss! Nächstes Ski-Ass beendet Karriere

Wie der US-Skiverband am Donnerstag mitteilte, wird sich der 34-Jährige mit Saisonende aus dem Weltcup zurückziehen, die letzten Rennen für den Speed-Spezialisten stehen am Wochenende bei den Heimrennen in Aspen bzw. am 15. März beim Saisonfinale in Soldeu (Andorra) an.