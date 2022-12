Ski-Beben! Matthias Mayer hört auf

Am Mittwoch hatte es noch geheißen, er müsse die Abfahrt krankheitsbedingt sausen lassen. Am Donnerstag dann die Bombe. Total unvermittelt der Rückzieher. Einer der erfolgreichsten österreichischen Athleten hört auf. „Für mich ist es Zeit“, so der 32-jährige Kärntner. Die letzte Saison sei eine „gewaltige“ gewesen „mit der dritten Goldmedaille“. Auch wenn er „heuer gut reingestartet“ sei in die Saison, sei er zum Schluss gekommen: „Es reicht.“