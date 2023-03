Kein Mückstein | Deutsches „nie wieder“

Kein Mückstein. Erinnern Sie sich an Wolfgang Mückstein? Wenn nicht, dann macht es jetzt auch nicht viel. Auch wenn man sich rückwirkendes billiges Mückstein-Bashing eigentlich sparen möchte, muss man doch sagen, dass es nicht allzu schwer ist, als sein Nachfolger an der Spitze des Gesundheitsministeriums zu glänzen. Aber Johannes Rauch, zuvor langgedienter Landespolitiker in Vorarlberg und seit ziemlich genau einem Jahr Bundesminister für Soziales und Gesundheit, ist nicht nur kein Mückstein, sondern macht in der Regierung immer bessere Figur. Da könnte man nun freilich einschränken: Auch keine große Kunst in dieser Mannschaft… Jedenfalls wird er mittlerweile auch von einer breiten Öffentlichkeit als passabler Politiker wahrgenommen, wie zuletzt sein Aufstieg im APA-Vertrauensindex bewies. Er scheint vor allem ein Profi zu sein, der in der Politik etwas erreichen will und die Mittel und Wege kennt, zumindest einen Teil davon auch umzusetzen. Das beweist auch seine gestern vorgestellte Initiative: Im Kampf gegen ärztliche Unterversorgung und die damit verbundenen langen Wartezeiten auf Behandlungen werden nun die sogenannten Primärversorgungszentren massiv ausgeweitet. Bereits bis 2025 sollen die bisher erst 39 derartigen Ärztezentren auf 121 aufgestockt werden. Dass der Ausbau dieser Zentren, in denen mehrere Ärzte unter einem Dach zusammengefasst sind, bisher nur äußerst schleppend vorankommt, wird vor allem auch dem Vetorecht der Ärztekammer zugeschrieben. Mit dieser legt sich Rauch nun an, die Standesvertretung soll künftig Ärztezentren nicht mehr verhindern können. Apropos Mückstein: Der Wiener Arzt war aus einem der wenigen bereits existierenden Primärversorgungszentren in die Politik gewechselt …