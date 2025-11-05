Sei live bei der Vienna Comic Con dabei

Ein Wochenende voller Stars, Kostüme und Fantasie: Die Vienna Comic Con verwandelt die Messe Wien in ein Paradies für Film-, Serien- und Gamingfans. Und das Beste: Wir verlosen 7x2 Wochenendpässe für das Popkultur-Event des Jahres
Wenn vom 22. bis 23. November 2025 die Tore der Messe Wien aufgehen, wird Wien wieder zum Treffpunkt für alle, die Popkultur lieben. Die Vienna Comic Con (VIECC) begeistert seit Jahren mit Stars, Shows und kreativen Fans – und zieht längst nicht mehr nur Comic-Insider in ihren Bann.
Triff Frodo aus Heer der Ringe
In den Hallen der Messe warten Hollywood-Größen wie Elijah Wood („Der Herr der Ringe“), Jessica Szohr („Gossip Girl“) oder Clive Standen („Vikings“) auf ihre Fans. Sie geben Autogramme, plaudern in spannenden Panels über ihre Rollen und stehen für Fotos bereit. Für viele Besucher ist das die Chance, ihren Leinwandhelden einmal ganz nah zu kommen.
Doch die VIECC bietet weit mehr: In der Artist Alley zeigen über 200 internationale Comic-Zeichner und Illustratoren ihre Werke, während die Vienna Challengers Arena mit E-Sport-Turnieren, spannenden Matches und neuesten Games für Stimmung sorgt. Ein besonderer Höhepunkt ist der legendäre Cosplay Contest, bei dem Fans in aufwendig selbstgemachten Kostümen auf die Bühne treten – vom Jedi-Meister bis zur Superheldin. Kreativität, Handwerk und Leidenschaft verschmelzen zu einer beeindruckenden Show. Für Kinder gibt es zudem eigene Wettbewerbe, bei denen die kleinen Held:innen im Rampenlicht stehen.
Wer lieber stöbert, wird bei den zahlreichen Ausstellern fündig: Von limitierten Sammlerstücken über Merchandise und Comics bis zu handgemachten Accessoires – hier gibt es alles, was das Fan-Herz begehrt. Und selbst wer einfach nur die Atmosphäre genießen will, wird vom bunten Treiben, den fantasievollen Kostümen und der mitreißenden Stimmung begeistert sein.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 7x2 Wochenendpässe für die Vienna Comic Con 2025. Fülle einfach das untenstehende Formular aus und schon nimmst du an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 14. November, 09:00 Uhr.
Du willst dir die Chance bei der diesjährigen Vienna Comic Con dabei zu sein nicht entgehen lassen? Dann abonniere den „Guten Morgen – Wien“ Newsletter der „Krone“. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen findest du hier.
