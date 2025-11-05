Sei live bei der Vienna Comic Con dabei

Doch die VIECC bietet weit mehr: In der Artist Alley zeigen über 200 internationale Comic-Zeichner und Illustratoren ihre Werke, während die Vienna Challengers Arena mit E-Sport-Turnieren, spannenden Matches und neuesten Games für Stimmung sorgt. Ein besonderer Höhepunkt ist der legendäre Cosplay Contest, bei dem Fans in aufwendig selbstgemachten Kostümen auf die Bühne treten – vom Jedi-Meister bis zur Superheldin. Kreativität, Handwerk und Leidenschaft verschmelzen zu einer beeindruckenden Show. Für Kinder gibt es zudem eigene Wettbewerbe, bei denen die kleinen Held:innen im Rampenlicht stehen.