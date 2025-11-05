Gewalt in SOS-Kinderdorf: Mehr Fälle in Osttirol?

KiJA bot Gesprächstermine an

„Eine Person schilderte anonym, dass sie zwei Bekannte hat, die von Gewaltvorwürfen im SOS-Kinderdorf in Nussdorf-Debant betroffen waren, führte dies jedoch nicht näher aus. Sie erkundigte sich, ob sich die Betroffenen bei uns melden können. Daraufhin haben wir darüber aufgeklärt, dass sie sich für einen persönlichen Termin melden können, auf Wunsch auch anonym“, sagte Kinder- und Jugendanwalt Lukas Trentini zur APA.