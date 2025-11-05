Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Kader-Bekanntgabe

Teamchef Rangnick begeistert als „Märchenonkel“

Fußball International
05.11.2025 08:37
Teamchef Ralf Rangnick traf gestern im Haus Kolping Jung und Alt. 
Teamchef Ralf Rangnick traf gestern im Haus Kolping Jung und Alt. (Bild: ÖFB Medien)

Ehe Ralf Rangnick seinen Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Zypern und Bosnien bekannt gab, stattete der ÖFB-Teamchef dem Wiener Haus Kolping einen Besuch ab. Eine Kolumne von Christian Reichel ...

0 Kommentare

Unter den 26 Mann, die Ralf Rangnick nach Zypern mitnimmt, ist auch ein Debütant: Elversbergs Goalie Nicolas Kristof trainiert als vierter Goalie mit, bei einigen wird erst die Vorbereitung zeigen, wie fit sie sind. Etwa David Alaba, der wie Phillipp Mwene gegen Zypern gelb-gesperrt ist, wegen einer Muskelverletzung auch für Bosnien fraglich bleibt. „Wir müssen noch schauen, ob es sich ausgeht, David hatte sich zuletzt zweimal an der Wade verletzt. Die Chance besteht auf jeden Fall, es sind ja noch zwei Wochen“, betonte der Teamchef, der bezüglich Xaver Schlager sagte: „Wir werden sehen, ob gegen Zypern ein Einsatz von Start weg Sinn macht, müssen auch bedenken, dass dann noch ein weiteres Spiel kommt.“

Lesen Sie auch:
Marcel Sabitzer
Quali-Endspurt
2-4-6! Der Code, der uns das WM-Tor knackt
05.11.2025

„Situation sicherlich nicht zufriedenstellend“
Während Michael Gregoritsch in Bröndby zuletzt nur zweite Wahl war, seit dem letzten Länderspiel-Doppel nur 31 Minuten abspulte, am Wochenende erkrankt fehlte: „Er hat sich seinen Wechsel vermutlich auch anders vorgestellt. Die Situation ist sicherlich nicht zufriedenstellend, mir wäre auch lieber, er würde regelmäßig spielen.“

Bei Bröndby spielt Michael Gregoritsch aktuell nur die zweite Geige.
Bei Bröndby spielt Michael Gregoritsch aktuell nur die zweite Geige.(Bild: AFP/FREDERICK FLORIN)

Den Vormittag hatte Rangnick im Wiener Haus Kolping verbracht, las Kindern, Müttern und Senioren aus Kinderbüchern vor. Wie sehr ihm das Thema am Herzen liegt, hatte er schon oft betont: „Gerade in der heutigen Zeit ist es notwendig, dass den Kindern vorgelebt wird, wie wichtig das Lesen ist.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
133.354 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
121.453 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.144 mal gelesen
Mehr Fußball International
Salzburger Ex-Torhüter
Titeltraum in China platzte kurz vor dem Ziel
Stimmen zum CL-Sieg
Rote Karte? Kimmich: „Das hat eine Rolle gespielt“
Klub von ÖFB-Legionär
Tottenham-Kicker von Berater mit Waffe bedroht!
Vor Kader-Bekanntgabe
Teamchef Rangnick begeistert als „Märchenonkel“
Quali-Endspurt
2-4-6! Der Code, der uns das WM-Tor knackt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf