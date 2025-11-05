Teamchef Rangnick begeistert als „Märchenonkel“

Unter den 26 Mann, die Ralf Rangnick nach Zypern mitnimmt, ist auch ein Debütant: Elversbergs Goalie Nicolas Kristof trainiert als vierter Goalie mit, bei einigen wird erst die Vorbereitung zeigen, wie fit sie sind. Etwa David Alaba, der wie Phillipp Mwene gegen Zypern gelb-gesperrt ist, wegen einer Muskelverletzung auch für Bosnien fraglich bleibt. „Wir müssen noch schauen, ob es sich ausgeht, David hatte sich zuletzt zweimal an der Wade verletzt. Die Chance besteht auf jeden Fall, es sind ja noch zwei Wochen“, betonte der Teamchef, der bezüglich Xaver Schlager sagte: „Wir werden sehen, ob gegen Zypern ein Einsatz von Start weg Sinn macht, müssen auch bedenken, dass dann noch ein weiteres Spiel kommt.“