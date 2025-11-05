Vorteilswelt
Nerven bewahren!

„Staus unvermeidbar“: Erneut Bauarbeiten auf A23

Wien
05.11.2025 09:01
Gute Nerven sind am Wochenende auf der Wiener Südosttangente gefragt.
Gute Nerven sind am Wochenende auf der Wiener Südosttangente gefragt.(Bild: Zwefo)

Und einmal mehr heißt es Nerven bewahren – auch wenn es nicht leicht fällt. Denn am kommenden Wochenende sind auf der Staustrecke Südosttangente erneut Verzögerungen vorprogrammiert. Bauarbeiten in Fahrtrichtung Graz machen die A23 wieder zum Nadelöhr.

0 Kommentare

Von Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagfrüh, 5 Uhr, werden zeitweise Staus auf A23 in Richtung Graz unvermeidbar sein, befürchten die ÖAMTC-Experten.

Bauarbeiten im Überblick

  • In den Nachtstunden (Freitag und Samstag, jeweils von 22 bis 9 Uhr, und von Sonntag auf Montag von 22 bis 5 Uhr) wird zwischen dem Handelskai und dem Knoten Prater wegen Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen Richtung Graz frei bleiben.
  • Tagsüber wird die Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen eingeengt. In diesem Zusammenhang wird es auch auf der Donauufer Autobahn (A22) ab dem Tunnel Kaisermühlen und auf der Nordrand Schnellstraße (S2) zeitweise nur langsam voran gehen.

Der ÖAMTC befürchtet zeitweise zusätzlich Verzögerungen auf Nordbrücke, Brigittenauer Lände, Gürtel, Gunoldstraße, Barawitzkagasse, John-, Grünberg- und Altmannsdorfer Straße sowie auf Reichsbrücke, Lasallestraße und rund um den Praterstern.

