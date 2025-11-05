Brand in Pflegeheim fordert mindestens zehn Tote

„Das herzzerreißendste, das ich je erlebt habe“

Angehörige versammelten sich und suchten verzweifelt nach ihren Liebsten. „Das Feuer hat das oberste Stockwerk des Seniorenheims in Tuzla vollständig zerstört. Ich bin seit über zehn Jahren Fotojournalist, und das heutige Ereignis ist das herzzerreißendste, das ich je erlebt habe“, beschrieb ein Reporter gegenüber der kroatischen Nachrichtenseite vecernji.hr seine Erlebnisse vor Ort.