Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie in Bosnien

Brand in Pflegeheim fordert mindestens zehn Tote

Ausland
05.11.2025 08:55
(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Bosnien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Rund 20 Personen – darunter auch Polizisten – wurden verletzt. Augenzeugen beschrieben sehr belastende Szenen, die sich während des Brandes abgespielt haben.

0 Kommentare

Das Feuer brach am Dienstag gegen 21 Uhr in dem Pflegeheim in Tuzla im Nordosten von Bosnien-Herzegowina aus. Aufnahmen von der Unglücksstelle zeigten Rauch aus einer der oberen Stockwerke aufsteigen.

Auch Einsatzkräfte wurden verletzt.
Auch Einsatzkräfte wurden verletzt.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Das Feuer war innerhalb einer Stunde gelöscht, doch für viele Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung kam jede Hilfe zu spät. Bosnische Medien berichteten über chaotische und sehr emotionale Szenen rund um das Pflegeheim.

Lesen Sie auch:
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
03.10.2025

„Das herzzerreißendste, das ich je erlebt habe“
Angehörige versammelten sich und suchten verzweifelt nach ihren Liebsten. „Das Feuer hat das oberste Stockwerk des Seniorenheims in Tuzla vollständig zerstört. Ich bin seit über zehn Jahren Fotojournalist, und das heutige Ereignis ist das herzzerreißendste, das ich je erlebt habe“, beschrieb ein Reporter gegenüber der kroatischen Nachrichtenseite vecernji.hr seine Erlebnisse vor Ort.

Nach Angaben der Universitätsklinik Tuzla werden sieben Patienten wegen Kohlenmonoxidvergiftungen behandelt. Drei Verletzte befanden sich am Mittwoch noch auf der Intensivstation.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf