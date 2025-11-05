Tragödie in Bosnien
Brand in Pflegeheim fordert mindestens zehn Tote
Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Bosnien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Rund 20 Personen – darunter auch Polizisten – wurden verletzt. Augenzeugen beschrieben sehr belastende Szenen, die sich während des Brandes abgespielt haben.
Das Feuer brach am Dienstag gegen 21 Uhr in dem Pflegeheim in Tuzla im Nordosten von Bosnien-Herzegowina aus. Aufnahmen von der Unglücksstelle zeigten Rauch aus einer der oberen Stockwerke aufsteigen.
Das Feuer war innerhalb einer Stunde gelöscht, doch für viele Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung kam jede Hilfe zu spät. Bosnische Medien berichteten über chaotische und sehr emotionale Szenen rund um das Pflegeheim.
„Das herzzerreißendste, das ich je erlebt habe“
Angehörige versammelten sich und suchten verzweifelt nach ihren Liebsten. „Das Feuer hat das oberste Stockwerk des Seniorenheims in Tuzla vollständig zerstört. Ich bin seit über zehn Jahren Fotojournalist, und das heutige Ereignis ist das herzzerreißendste, das ich je erlebt habe“, beschrieb ein Reporter gegenüber der kroatischen Nachrichtenseite vecernji.hr seine Erlebnisse vor Ort.
Nach Angaben der Universitätsklinik Tuzla werden sieben Patienten wegen Kohlenmonoxidvergiftungen behandelt. Drei Verletzte befanden sich am Mittwoch noch auf der Intensivstation.
