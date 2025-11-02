Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Größe und Alter

Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!

Ski Alpin
02.11.2025 13:53
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.(Bild: GEPA)

Die ehemalige Spitzen-Skirennläuferin Maria Riesch hat sich über böse Kommentare zu ihrer neuen Beziehung mit Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf geäußert. Über den Altersunterschied und darüber, dass die Athletin größer als ihr neuer Partner ist, werde immer wieder gespottet – doch die Deutsche lässt sich davon nicht beeindrucken.

0 Kommentare

Seit einigen Monaten ist die ehemalige Ski-Rennläuferin mit dem 25 Jahre älteren Schrempf liiert. Der Altersunterschied und die Tatsache, dass Riesch etwa einen halben Kopf größer ist als ihr Lebensgefährte, machen das Paar immer wieder zum Ziel von hämischen Kommentaren. 

Lesen Sie auch:
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Größe kein Problem
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
03.09.2025

„Dank Social Media oder Internet generell meint jeder seinen Senf dazugeben zu müssen. Da sind auch mal nicht so schöne Sachen bei, aber da stehen wir drüber“, zeigt sich die Deutsche im RTL-Interview unbeeindruckt und gibt sich kämpferisch: „Man kann es nicht jedem recht machen. Nicht zu Herzen nehmen und lächeln und weitergehen.“ 

„Harmoniert alles sehr gut“
Innerhalb der Beziehung seien diese Unterschiede jedenfalls kein Thema, bestätigt Riesch. Vielmehr würden die zahlreichen Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt stehen: „Wir sind beide sehr unkompliziert, reisen gerne. Ich genieße es sehr, dass er dann auch wieder längere Zeit freihat. Es harmoniert alles sehr gut.“

Während ihrer über zehnjährigen Karriere prägte Riesch den Ski-Weltcup-Zirkus und glänzte mit Erfolgen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und im Gesamtweltcup. 2014 beendete sie ihre Karriere. Riesch hatte sich im vergangenen Jahr von ihrem früheren Mann Marcus Höfl getrennt und ist inzwischen geschieden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Internet
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
164.643 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
126.442 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
116.517 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Ski Alpin
Wegen Größe und Alter
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
Geht um sehr viel Geld
Odermatt erhält skurrilen Lockruf aus Kasachstan
Um 5.51 Uhr
Zimtschnecken! Kilde überführt Herzdame Shiffrin
Hält ihn Nachts wach
Kilde hat zu kämpfen: „Es kam wie aus dem Nichts“
Aufregung um Ski-Queen
Vonn empört: „Danke, dass du mir den Tod wünschst“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf