Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!

Die ehemalige Spitzen-Skirennläuferin Maria Riesch hat sich über böse Kommentare zu ihrer neuen Beziehung mit Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf geäußert. Über den Altersunterschied und darüber, dass die Athletin größer als ihr neuer Partner ist, werde immer wieder gespottet – doch die Deutsche lässt sich davon nicht beeindrucken.
Seit einigen Monaten ist die ehemalige Ski-Rennläuferin mit dem 25 Jahre älteren Schrempf liiert. Der Altersunterschied und die Tatsache, dass Riesch etwa einen halben Kopf größer ist als ihr Lebensgefährte, machen das Paar immer wieder zum Ziel von hämischen Kommentaren.
„Dank Social Media oder Internet generell meint jeder seinen Senf dazugeben zu müssen. Da sind auch mal nicht so schöne Sachen bei, aber da stehen wir drüber“, zeigt sich die Deutsche im RTL-Interview unbeeindruckt und gibt sich kämpferisch: „Man kann es nicht jedem recht machen. Nicht zu Herzen nehmen und lächeln und weitergehen.“
„Harmoniert alles sehr gut“
Innerhalb der Beziehung seien diese Unterschiede jedenfalls kein Thema, bestätigt Riesch. Vielmehr würden die zahlreichen Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt stehen: „Wir sind beide sehr unkompliziert, reisen gerne. Ich genieße es sehr, dass er dann auch wieder längere Zeit freihat. Es harmoniert alles sehr gut.“
Während ihrer über zehnjährigen Karriere prägte Riesch den Ski-Weltcup-Zirkus und glänzte mit Erfolgen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und im Gesamtweltcup. 2014 beendete sie ihre Karriere. Riesch hatte sich im vergangenen Jahr von ihrem früheren Mann Marcus Höfl getrennt und ist inzwischen geschieden.
