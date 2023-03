Mann stach „Ex“ mit Messer in den Oberschenkel

Zu einem blutigen Angriff ist es am Mittwoch in der Früh in Wien-Floridsdorf gekommen. Ein 36-jähriger Mann soll einer Ex-Freundin (45) in ihrer Wohnung mit einem Butterfly-Messer zweimal in den Oberschenkel gestochen haben. Das Opfer konnte daraufhin zu ihrem Nachbarn flüchten. Der 36-Jährige wurde festgenommen.