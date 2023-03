Magische Stimmung beim Österreichischen Frauenlauf

Die Laufveranstaltung in der Wiener Prater Hauptallee feiert heuer am 4. Juni ein ganz besonderes Jubiläum und ist mittlerweile die größte ihrer Art in Europa. Gründerin und Organisatorin Ilse Dippmann bei der Auftakt-Pressekonferenz: „Wir sind stolz darauf, dass wir in den vergangenen 35 Jahren so viele Frauen und Mädchen zum Laufen motivieren konnten. Es ist unglaublich, welche Energie und Emotionen beim Event spürbar sind. Die Teilnehmerinnen kommen aus verschiedenen Gründen - sei es, um ihre Fitness zu verbessern, um ein persönliches Ziel zu erreichen oder um einfach eine großartige Zeit zu haben. Aber am Ende geht es immer darum, sich gemeinsam zu bewegen und etwas zu erreichen.“