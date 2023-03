Ablenkung am Steuer: Es ist nicht nur das Handy!

Automatische Überwachung kommt

Besonders wenn die Designer der Oberflächen allzu verliebt in ihre Gestaltung sind. „Erforderlich oder nur grafische Aufhübschung?“ Das fragen neben den Studien-Machern auch die Gesetzgeber der EU. Die Brüsseler Bürokratie nämlich ist am Ende für die Zulassung der tausend neuen Technik-Möglichkeiten an Bord zuständig. Und Behörden, Kommission und Parlamentarier auf europäischer Ebene sind nicht untätig in Sachen Ablenkung. Die Innenraumüberwachung ist bei neu auf den Markt kommenden Fahrzeugen Pflicht, ab 2024 sogar in allen Neuwagen. Und eine Black-Box registriert wie im Flugzeug bei einem Unfall „ereignisbezogene Daten“. Beides zusammen könnte Rückschlüsse auf abgelenkte Fahrer ermöglichen - und auch auf die Schuldfrage Einfluss haben.