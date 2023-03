Kärnten-Wahl: Freundlich im Ton, hart in der Sache

Fünf Männer und eine Frau kämpfen in Kärnten um die Sitze im Landtag. Die grüne Spitzenkandidatin Olga Voglauer stand bei der „Krone“-Elefantenrunde auf PULS 24 auch inhaltlich manchmal alleine auf weiter Flur. So stimmte nur sie gegen den Erhalt des Klagenfurter Flughafens und sprach sich uneingeschränkt für Windräder aus. „Der Flughafen ist ein totes Pferd und Sie wollen es standhaft reiten und Sie damit fliegen“, so Voglauer in Richtung SPÖ und ÖVP.