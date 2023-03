Die Experten-Analyse der „Krone“-Elefantenrunde

Ein wenig in seine Nähe käme zwar Gerhard Köfer (Team Kärnten), aber eigentlich gäbe es kaum Alternativen. „Köfer hätte ein Hans Peter Doskozil für die Kärntner SPÖ sein können, hätte er sie nicht verlassen“, bemerkt Stainer-Hämmerle. So werde er wohl überall, bei jeder Partei, ein paar Wählerstimmen „mitnaschen“, prognostiziert Herrmann. Am meisten allerdings wahrscheinlich bei der FPÖ, deren Spitzenkandidat Erwin Angerer so gar nicht in das Image der Blauen passt.