„Geist“ habe Frau vergewaltigt - da stach sie zu

Das Bild, das sich den Einsatzkräften bot, war aber ein ganz anderes: Der Pole verschanzt hinter einem Metallgitter, mit einer blutenden Schnittverletzung an der Hand, die Betroffene sichtlich nicht das Opfer. Vielmehr soll die 31-Jährige zuvor völlig aus dem Nichts aus ihrem Schlafzimmer gestürmt sein - ein Messer in der einen und einen Hammer in der anderen Hand. Der Obdachlose kochte Kaffee: „Es war alles in Ordnung. Ich weiß nicht, warum sie mich angegriffen hat.“