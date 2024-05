EU half bei Suche nach verunglücktem Raisi

Beileid aus Aserbaidschan: Raisi war „herausragender Staatsmann“

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev, der kurz vor dem Unglück mit Raisi einen Staudamm im iranischen Grenzgebiet eingeweiht hatte, zeigt sich bestürzt. „Mit Präsident Ebrahim Raisi hat das iranische Volk einen herausragenden Staatsmann verloren, der seinem Land sein ganzes Leben lang mit Hingabe und Einsatz gedient hat. Sein Andenken wird immer in unseren Herzen weiterleben“, hieß es in einem Beileidstelegramm an den iranischen Religionsführer Khamenei.