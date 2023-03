Sorge um Justin Bieber: Welttournee abgesagt!

Betroffen von der Absage von Justin Biebers „Justice World Tour“ ist übrigens auch ein Österreich-Konzert des Popstars. Am 24. März hätte Justin Bieber in der Stadthalle in Wien auf der Bühne stehen müssen. Im Vorverkauf erworbene Tickets werden von den jeweiligen Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückerstattet.