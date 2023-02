Ungarn hat NATO-Beitritten noch nicht zugestimmt

Sowohl die Türkei als auch Ungarn haben das Abkommen bisher nicht ratifiziert. Während die türkische Regierung seit langem blockiert und damit argumentiert, dass Schweden nicht ausreichend gegen Terrororganisationen vorgehe, gibt es keine ungarischen Einwände. Es hieß lediglich, dass das Parlament in Budapest am Mittwoch mit einer Debatte darüber beginnen wolle und in der kommenden Woche abgestimmt werden soll. Damit Schweden und Finnland NATO-Mitglieder werden, müssen alle 30 bestehenden Mitglieder zustimmen. 28 von ihnen haben das bereits getan.