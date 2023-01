Helsinki bekräftigt: Zur NATO nur mit Schweden

Finnlands Außenminister Pekka Haavisto hat am Montag klargemacht, dass Finnland zeitgleich mit Schweden in die NATO wolle. An dieser Linie habe sich nichts geändert, sagte er in Helsinki bei einer Pressekonferenz. Am Sonntag hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan „wenn nötig“ eine Zustimmung zur Aufnahme Finnlands in die NATO angedeutet - ohne Schweden. „Schweden wird schockiert sein, wenn wir bezüglich Finnland eine andere Aussage machen.“