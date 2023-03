Von Greisen regiert: Wie alt Politiker sein dürfen

Wird Joe Biden wiedergewählt, so wäre er am Ende seiner zweiten Amtszeit stolze 86 Jahre alt. Sein Hauptkonkurrent Donald Trump ist nur vier Jahre jünger und damit auch beileibe kein Jungspund mehr. Wenn Bundespräsident Van der Bellen Ende 2028 aus dem Amt scheidet, steht er unmittelbar vor seinem 85. Geburtstag. Liegt unser politisches Schicksal also in Händen von Greisen? Werden wir bald aus dem Altersheim heraus regiert? Ja, sagen knapp 73 Prozent der Amerikaner laut einer aktuellen Umfrage des US-Senders CBS News. Sie wünschen sich eine, allerdings nicht näher definierte, Altersobergrenze für politische Würdenträger.