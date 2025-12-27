„Sch…egal!“ Kriechmayr nach Ausfall angefressen

„Das spielt überhaupt keine Rolle“

Zum Zeitpunkt seines Ausscheidens lag Kriechmayr vor Teamkollege Marco Schwarz, der am Ende den Premierensieg in Livigno feierte. Doch das war für den 33-Jährigen nur ein schwacher Trost. „Das ist mir scheißegal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin ausgeschieden … Das war nicht gut genug“, zeigte er sich im ORF-Interview deutlich angefressen. Auch ÖSV-Kollege Raphael Haaser schied aus.