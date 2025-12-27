Vorteilswelt
Frust-Interview

„Sch…egal!“ Kriechmayr nach Ausfall angefressen

Ski Alpin
27.12.2025 13:22
Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: GEPA)

Frust bei Vincent Kriechmayr! Der ÖSV-Speed-Star schied am Samstag im Super-G in Livigno aus und verpasste ein vermeintliches Spitzenresultat. Dass der Ausfall auf dem Weg zur Bestzeit passierte, sei ihm „sch...egal“. „Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin ausgeschieden ... Das war nicht gut genug“, so Kriechmayr.

0 Kommentare

Dabei war Kriechmayr eigentlich stark in die Saison gestartet: Anfang Dezember feierte der Oberösterreicher in Beaver Creek seinen ersten Super-G-Sieg des Winters. Danach geriet der Motor aber ins Stottern. In Gröden reichte es in den beiden Abfahrten nur zu den Plätzen 24 und 13, im Super-G wurde er Neunter. In Livigno folgte nun der nächste Rückschlag: ein Ausfall im letzten Weltcuprennen des Jahres.

„Das spielt überhaupt keine Rolle“
Zum Zeitpunkt seines Ausscheidens lag Kriechmayr vor Teamkollege Marco Schwarz, der am Ende den Premierensieg in Livigno feierte. Doch das war für den 33-Jährigen nur ein schwacher Trost. „Das ist mir scheißegal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin ausgeschieden … Das war nicht gut genug“, zeigte er sich im ORF-Interview deutlich angefressen. Auch ÖSV-Kollege Raphael Haaser schied aus. 

Lesen Sie auch:
Marco Schwarz lieferte auch in Livigno ab.
Triumph in Livigno
Bärenstark! Jetzt siegt „Blacky“ auch im Super-G
27.12.2025

Livigno war erstmals im Alpin-Kalender. Nach Weihnachten tritt die Speed-Fraktion normalerweise in Bormio an, das Spektakel auf der Stelvio fiel aber aus, weil dort im Februar die olympischen Ski-Entscheidungen der Männer ausgetragen werden. 

Kriechmayr analysierte seinen Fehler selbstkritisch: „Ich bin ein bisschen zu weit nach rechts gesprungen, habe die Linkskurve versäumt, dann hat mich die Welle gelupft, habe ich mich hineingelehnt – ein Haufen Fehler auf einmal.“

Die nun anstehende Weltcup-Pause sieht Österreichs bester Speed-Läufer nicht als Vorteil. „Ich wollte da ein Zeichen setzen. Am liebsten wäre mir gleich das nächste Rennen, damit ich wieder in die Spur komme. Das Skifahren hätte vielleicht gepasst, aber Hätti Wari gibt es nicht“, so Kriechmayr, der nun erst in drei Wochen in Wengen wieder angreifen kann.

