Türkischer Roter Halbmond verkauft Zelte für Opfer

Der türkische Rote Halbmond steht in der Kritik, weil er Zelte für Erdbebenopfer an eine andere Hilfsorganisation nicht gespendet, sondern verkauft hat. Wie die Zeitung „Cumhuriyet“ am Sonntag berichtete, verkaufte der Rote Halbmond 2050 Zelte an die Hilfsorganisation Ahbap für umgerechnet knapp 2,3 Millionen Euro. Dies sei ein „Skandal“, schrieb der Journalist Murat Agirel.