Mittags Skihütte, abends Gourmettempel

Für die Dampfnudeln alle Zutaten zu geschmeidigem Teig kneten, eine Stunde gehen lassen. In 25 g schwere Kugeln portionieren, schleifen. In gebutterte Form geben, mit Milch begießen. Im Dampf bei 95 Grad rund 12 Minuten garen. Anschließend stürzen, mit Powidl garnieren. Garnitur-Ideen: Albuferasoße, Selleriecreme, geschmorte Pastinaken. Rehrücken salzen, in Alufolie einrollen. Ofen auf 140 Grad Heißluft vorheizen, Rehrücken 8 Minuten abschieben und garen. Aus der Folie nehmen, 10 Minuten rasten lassen, dann in der Albuferasoße glasieren. In Mohn wälzen und aufschneiden.