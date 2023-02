Ein Bauernschmaus vom Fleischermeister

Zutaten

400 g Schweinsschopf

1 Paar Frankfurter

180 g Geselchtes

200 g Sauerkraut

200 g Knödelbrot

200 ml warme Milch

2 Eier

6 Knoblauchzehen

100g Schweineschmalz

1 Zwiebel

Bund Petersilie

Muskat, Kümmel, Salz, Pfeffer



Zubereitung

Den Schopf mit der Kümmel, Salz und Pfeffer-Mischung würzen. Knoblauch pressen und einreiben. Den Ofen auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Schweinsschopf in Reindl mit Schmalz und geviertelter Zwiebel geben. 50 Minuten braten, nach etwa der Hälfte der Zeit wenden. Für die Knödel das Knödelbrot mit Milch und Salz, Pfeffer, Muskat in einer Schüssel vermengen. Eier dazugeben und durchmischen. Etwa 20 Minuten rasten lassen. Hände befeuchten, Knödel rollen und in kochendem Salzwasser etwa 15-20 Minuten kochen.Zutaten