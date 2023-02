Am Gersberg wartet Fisch mit 160 Jahren Tradition

In der Gegenwart vertraut der 38-Jährige auf Ware, deren Tradition tief in die Vergangenheit zurückreicht. Seesaibling und Co. stammen aus dem Hause Köttl. Der Vöcklabrucker Fischzuchtpionier hat 1863 die erste Fischzucht der k.u.k-Monarchie gegründet, die Köstlichkeiten einst auf Donau und Floß nach Wien gebracht. Romantisch.