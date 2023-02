NEOS: „Österreich finanziert Putins Panzer“

Ausbau erneuerbarer Energien gefordert

Als Gegenrezept empfehlen die NEOS einen schnellen und unbürokratischen Ausbau erneuerbarer Energien, um den Gasbedarf zu senken. Der Gasbezug an sich müsse diversifiziert werden. In der „Dringlichen“ wird etwa gefragt, auf welchen Zielwert man die Abhängigkeit von Russland senken will. Zudem will man wissen, wann Erneuerbaren Wärmegesetz, Erneuerbaren Gasgesetz und Energieeffizienzgesetz zu erwarten seien.