Achtung, Reisende! Klimakleber haben neue Ziele

Zwei Wochen lang haben die Öko-Aktivisten den Frühverkehr in Wien erheblich gestört. Am Freitag enden die Straßenblockaden. Vorerst. Staugeplagte Autofahrer können ein wenig aufatmen. Im März und April wollen die Klimakleber pausieren bzw. in anderen Bundesländern ihre Sitzstreiks abhalten. Im Mai droht eine Rückkehr auf die Hauptrouten der Stadt.